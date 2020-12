Inter, un elemento ha ormai il destino segnato. CorSera: “Dopo l’allenamento…”

L’Inter è pronta ad affrontare lo Spezia oggi al Meazza. Lo farà senza Radja Nainggolan, che ha smaltito l’infortunio delle ultime settimane, ma continua a non essere a disposizione. Il Corriere della Sera spiega: “Come se fosse una tornata elettorale, Conte ha preferito il silenzio alla vigilia di un match che può riportarlo in testa alla classifica dopo 10 mesi. Non tutto è in ordine in casa nerazzurra. Davanti toccherà sempre alla coppia Lukaku-Lautaro, perché Sanchez ha ancora problemi, mentre il centrocampo sarà con Barella, Brozovic e Gagliardini, poiché Vidal e Sensi sono in fase di recupero. Non convocato Nainggolan, tornato a casa dopo l’allenamento e oramai avviato alla cessione nel mercato di gennaio“.