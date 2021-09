Repubblica – Inter, rischio eliminazione precoce. E quando Brozovic s’inceppa…

I nerazzurri pareggiano 0-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk e sprecano un'occasione per rilanciarsi in classifica

L'Inter pareggia 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk e spreca una grossa occasione per rilanciarsi in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Questa l'analisi de La Repubblica: "Passaggi sterili, pressing relativo, ritmi da dopolavoro. Ottanta minuti per vedere un cartellino giallo (trattenuta di Dumfries su Mudrik). Un po’ di cattiveria solo dagli allenatori: Inzaghi infuriato per la caotica rassegnazione dei suoi, De Zerbi ammonito per proteste e frustrato dal giro palla dei suoi, bravi solo fino alla trequarti. Non sorprendetevi allora se fra Inter e Shakhtar è venuto fuori il terzo 0-0 di seguito nei gironi di Champions, risultato che dovrebbe soddisfare più i padroni di casa che gli ospiti. [...] I nerazzurri, come in un déjà vu, rischiano un’altra eliminazione precoce. Sarebbe la quarta di fila. Dopo la sconfitta a San Siro con il Real, sfortunata e immeritata, e il pareggio di Kiev, disarmante, Inzaghi dovrà dare alla squadra quella scossa che a Spalletti a Conte è mancata in Europa. [...] Nella ripresa, cominciata a ritmi soporiferi, i nerazzurri si sono fatti ingabbiare in un torello asfissiante, complice la cattiva condizione di Brozovic. Quando il metronomo s’inceppa, l’Inter non ha ritmo. Era già successo con l’Atalanta".