Barella, assist e gol. L’Inter sui social: “Determinante. Serve altro?”

Il gol e l’assist. Gioia per chi ce l’ha al fantacalcio e gioia per gli interisti. Contro la sua ex squadra, Nicolò Barella non si è tirato indietro, anzi le ha pure prese. E quando è stato il momento di inventarsi una rete di quelle importanti lo ha fatto facendo crollare Cragno fino a quel momento insuperabile. Il centrocampista italiano non ha esultato. Oltre ad aver preso qualche calcione aveva incassato un colpo al volto e con la sua benda se ne è tornato in mezzo al campo felice come sa solo il cuore di aver tolto all’Inter le castagne del fuoco. E non si è accontentato perché ha anche servito un assist vincente con un cross sul secondo palo per D’Ambrosio. Quello è stato il gol che ha ribaltato il risultato. E la società nerazzurra elogia con un tweet il suo giocatore: “Determinante, un gol e un assist. Serve altro?”.