Inter, emergenza in difesa: “Solo quattro difensori disponibili. De Vrij…”

Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare per Darmian e Ranocchia, costretti a saltare le prossime partite. Per Inzaghi è emergenza in difesa in vista dello Spezia. "È vero che domani con lo Spezia potrà riproporre il terzetto schierato a Venezia, ovvero Skriniar-Bastoni-Dimarco, ma, con De Vrij e Kolarov a loro volta fermi ai box, in panchina ci sarà il solo D’Ambrosio sia come alternativa al pacchetto arretrato sia per le fasce laterali. La speranza è che De Vrij possa rientrare già sabato prossimo con la Roma", spiega La Gazzetta dello Sport.