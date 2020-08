CdS – Inter, inversione di rotta sul mercato: Emerson e Kumbulla, trattative congelate

Un cambio di rotta tanto netto quanto improvviso: la priorità del mercato dell’Inter non va più verso giovani talenti e calciatori nel pieno della loro maturità, ma verso l’usato sicuro, elementi abituati a competere ad alti livelli e pronti a vincere da subito, nonostante l’età avanzata. Si spiega così la decisa accelerata per Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov, e il conseguente rallentamento per Tonali, Kumbulla ed Emerson. Trattative congelate, come scrive il Corriere dello Sport.

KUMBULLA – “La premessa è che Conte preferiva sin dall’inizio un elemento più esperto, invece di un ventenne, chiedendo anche un centrale di piede mancino, così da averne un altro in rosa oltre a Bastoni. L’albanese, pur giocando più volte a sinistra, è un destro. In ogni caso, l’Inter si è mossa e ha pure guadagnato la pole nella corsa al gioiello del Verona, accettando la valutazione del club gialloblù superiore ai 30 milioni, comprendendo però un paio di contropartite tecniche. Da allora però sono trascorse settimane e l’affondo decisivo non è mai avvenuto“.

EMERSON – “La prima scelta per la sinistra è sempre stata Emerson, con cui è anche stata raggiunta un’intesa di massima. Solo che ora tutto si è fermato: bisogna fargli spazio in rosa, ma c’è pure da convincere il Chelsea, che valuta il mancino 30 milioni di euro e che, finora, non ha concesso margini per il prestito, formula su cui puntava l’Inter“.