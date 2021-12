Coppa Italia, Inter-Empoli: vendita libera dei biglietti. In vendita a partire da 10 euro

Il club nerazzurro ha aperto a tutti la possibilità di acquistare i ticket per gli ottavi di finale (scontro diretto) contro la squadra di Andreazzoli

A gennaio riparte il campionato ma l'Inter sarà impegnata anche con la Supercoppa Italiana, la finale che giocherà contro la Juventus, e con la Coppa Italia. A partire dagli ottavi di finale con l'Empoli. Una sfida in gara secca (in caso di parità, supplementari e rigori). Chi supererà il turno affronterà la vincente tra Roma e Lecce. In vendita i biglietti per assistere alla sfida con prezzi a partire da 5€.