Inter, non trovano conferme le voci sull’interesse dell’Empoli per Esposito

L'attaccante classe 2002 con ogni probabilità interromperà in anticipo il prestito all'Anderlecht e tornerà in Italia

Il prestito di Sebastiano Esposito all'Anderlecht è destinato a chiudersi in anticipo: l'attaccante classe 2002 tornerà all'Inter già a gennaio, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Tuttavia, secondo La Nazione, il suo futuro non sarà all'Empoli, nonostante i rumors delle ultime settimane: "La società azzurra potrebbe sostituire un trequartista con un attaccante. In questo senso però non hanno ancora trovato conferma le voci sul ritorno di Caputo, né quelli che vorrebbero le Empoli interessato a Sebastiano Esposito".