Femminile, Inter-Empoli 3-2: reti di Bonetti, Ajara Njoya e Karchouni

L'Inter conquista tre punti importanti contro l'Empoli, grazie alle reti di Bonetti, Ajara Njoya e Karchouni

L'Inter parte subito bene e trova la rete dopo soli tredici minuti: cross preciso di Pandini in area e il colpo di testa di Tatiana Bonetti, oggi alla trecentesima presenza in Serie A, vola in rete. Le nerazzurre premono il piede sull'acceleratore e al 19' trovano il raddoppio con Ajara Njoya: la camerunense si lancia in pressing su Capelletti che sbaglia il controllo e l'attaccante nerazzurra deve solo appoggiare in rete. La squadra di Guarino continua a spingere e trova la terza rete alla mezz'ora con Ghoutia Karchouni che, di sinistro, sfrutta benissimo un passaggio precisissimo di Bonetti. Prova a rispondere subito l'Empoli con Prugna, ma Durante ci arriva di piede. Allo scadere della prima frazione di gioco, l'Empoli accorcia le distanze con Dompig che sfrutta un disimpegno della difesa nerazzurra.