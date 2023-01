Inter-Empoli, Gds: “Rapuano da 6: fatica a gestire la partita ma…”

Il giudizio della Rosea all'arbitro di Inter-Empoli: "Gara difficile, che si incattivisce dopo il secondo giallo (corretto, come il primo) a Skriniar"

Come di consueto, al termine della giornata di campionato, La Gazzetta dello Sport ha giudicato l'operato degli arbitri designati a dirigere le gare. Questo il giudizio su Davide Rapuano e sulla sua prestazione in Inter-Empoli: "Gara difficile, che si incattivisce dopo il secondo giallo (corretto, come il primo) a Skriniar. Fatica a gestire la partita ma giudica bene gli episodi clou".