Visnadi: “L’Inter resta aggrappata al treno dello scudetto. Ma Manganiello…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Gianni Visnadi, giornalista, ha analizzato il successo per 4-2 dell'Inter contro l'Empoli

"L’Inter risale dall’inferno e resta aggrappata al treno dello scudetto con le unghie e soprattutto con i gol del Toro Martinez. Rimontona di passione per un 4-2 finale (poker di Sanchez nel recupero) contro un Empoli bello, coraggioso e indomabile, che va con merito tondo sul doppio vantaggio, ha di che recriminare per almeno due decisioni dell’arbitro Manganiello, ma poi nulla può contro l’onda nerazzurra, sempre più alta e avvolgente e alla fine travolgente. Riconquistata la vetta provvisoria della classifica, ora l’Inter punta la Juventus (mercoledì), ma soprattutto aspetta Verona-Milan (domani sera). Acciuffato senza quasi accorgersene il pareggio poco prima dell’intervallo, Inzaghi in avvio di ripresa strappa alla sua squadra i 20 minuti forse più intensi della stagione. Fino al gol della vittoria, l’Inter inchioda l’avversario davanti al bravissimo Vicario: ci provano tutti e tutto respinge il portiere dell’Empoli, che si inchina solo al 19esimo gol in campionato del Toro, uomo simbolo non solo della partita".