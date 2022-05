SM – Inter-Empoli, pochi dubbi sulla formazione. Inzaghi chiede il 120% ai suoi

Il tecnico nerazzurro ha intenzione di giocarsi al massimo il finale di campionato per mettere pressione al Milan

Empoli in arrivo a San Siro. Una vittoria per sorpassare il Milan per metterle pressione e partire per Roma per la finale di Coppa Italia con la Juventus con motivazioni in più. Questo è quello che ha in testa Inzaghi per la sua Inter e non ha nessuna intenzione di sottovalutare l'impegno. "Incidere su quello che abbiamo, pensare sulla squadra e non guardare alle altre, facendo il 120%", il suo motto alla vigilia.