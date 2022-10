La Stampa – Effetto Barcellona: Inter contro il Sassuolo con entusiasmo ritrovato

I nerazzurri, dopo il successo di martedì in Champions League, puntano a riprendere la marcia anche in campionato

L'Inter, dopo il fondamentale successo di martedì sera in Champions League contro il Barcellona, punta a riprendere la propria marcia anche in campionato. I nerazzurri, come scrive La Stampa, affrontano il Sassuolo con ritrovato entusiasmo: "Un carico di autostima da alimentare. L'Inter affronta il Sassuolo a Reggio Emilia sulle ali della vittoria col Barcellona in Champions League, che ha completamente cambiato lo sfondo della scenografia nerazzurra. Da una tristezza crescente all'entusiasmo ritrovato. Simone Inzaghi deve cavalcare questo capovolgimento positivo, reso ancora più utile ai fini del ricompattamento del gruppo dal clima di assedio montante all'interno dell'ambiente blaugrana, infiammato per le decisioni arbitrali a San Siro, in vista del ritorno di mercoledì. Sono tutti elementi che aiutano i calciatori dell'Inter a tornare a ragionare da squadra nel senso pieno della parola.