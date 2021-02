CdS – Sull’Inter anche il fondo sovrano di Singapore: “Ma EQT è avanti, ha obiettivo preciso”

Nelle scorse si è diffusa la voce secondo cui sull’Inter ci sarebbe l’interesse dei giganti Fortress e Mubadala. Ma non sarebbero i soli colossi pronti a entrare nel club nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, attualmente in vantaggio ci sarebbero gli svedesi di EQT. Scrive il quotidiano:

“Il Financial Times ha riportato un interesse del fondo svedese Eqt e degli americani Arctos Sport Partners, a cui sono stati accostati anche il fondo sovrano di Singapore (Temasek Holdings) e il fondo americano Ares Management (…). Gli svedesi sarebbero ora i candidati più papabili: il fondo Eqt potrebbe trovare nell’Inter una chiave d’accesso importante al mercato cinese. I Wallenberg hanno partecipazioni in Electrolux, secondo produttore al mondo di elettrodomestici bianchi (marchi Zanussi, Aeg, Rex, Philco e altri) di cui Suning è leader in Cina“.

(Fonte: Corriere dello Sport)