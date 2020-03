Inter, con il Napoli regna l’equilibrio in Coppa Italia: l’ultimo precedente…

L’Inter superò anche il Napoli nel cammino verso l’ultima Coppa Italia vinta (e l’ultimo trofeo in bacheca) nella stagione 2010/2011. Come riporta Il Corriere dello Sport, in quella occasione i nerazzurri di Leonardo si imposero 5-4 ai calci di rigore.

Da quella volta le due squadre si sono incontrate altre tre volte in Coppa Italia: l’unica vittoria dell’Inter è arrivata nel 2016 con le reti di Jovetic e Ljajic, mentre nel 2012 e nel 2015 furono i partenopei a sorridere rispettivamente con la doppietta di Cavani e il gol di Higuain. Domani il quinto incrocio con in palio la finale: l’obiettivo per gli uomini di Conte è ribaltare lo 0-1 dell’andata a San Siro.