GdS – L’Inter attende Eriksen: quando è atteso ad Appiano da compagni e Inzaghi

L'Inter lo aspetta con ansia e affetto dopo quanto accaduto agli Europei con la sua Danimarca: le ultime sul suo arrivo

L'Inter aspetta Christian Eriksen a braccia aperte. In attesa dell'esito dei nuovi esami a cui si sottoporrà, i nerazzurri non vedono l'ora di rivedere il giocatore danese. E trapelano già le prime indiscrezioni sulla data in cui Eriksen tornerà in Italia. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "L’Inter lo aspetta con ansia e infinito affetto per il ritiro di Appiano: non per allenarsi, ci mancherebbe, ma per incontrare i compagni e il nuovo tecnico, che gli ha scritto subito (cosa assai gradita). Non arriverà nella prima settimana, ma nella seconda, quella che inizia il 12: a quel punto Eriksen verrà sottoposto a una parte degli esami medici già effettuati a Copenaghen da parte dei consulenti dell’Inter", si legge.