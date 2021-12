Inter, Eriksen torna in campo ad allenarsi: per valutare le sue condizioni…

Il Corriere della Sera oggi aggiorna sulle condizioni di Eriksen, tornato ad allenarsi sul campo in Danimarca

È di ieri la notizia del ritorno in campo di Christian Eriksen, in Danimarca, per un allenamento individuale. L’Inter è informata e attende novità sul giocatore, ma la priorità resta la sua salute. Ne parla così il Corriere della Sera: “Dopo quasi sei mesi Christian Eriksen, 29 anni, è tornato in campo. Un allenamento solitario sul campo dell’Odense per il centrocampista danese dell’Inter, colpito da arresto cardiaco il 12 giugno scorso durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020. È presto per valutare le sue condizioni ma la normativa italiana non gli consente di giocare a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantato dopo il malore”, si legge.