Inter, Eriksen fa segnare: è il primo in Europa in questa particolare statistica

Qualche ora fa è arrivato l’annuncio che i tifosi dell’Inter aspettavano con ansia: Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il fuoriclasse danese è il centrocampista che mancava ai nerazzurri da anni, quello che lega il gioco e che crea occasioni da gol in avanti. Come, peraltro, indica questo primato in Europa proprio del nuovo acquisto interista: “Christian Eriksen è il centrocampista che ha creato più occasioni da gol nelle qualificazioni ad Euro 2020 (41, almeno cinque più di qualunque altro pari ruolo). Classe”, scrive Opta.