Inter, da Eriksen ci si aspetta di più. GdS: “Con quel piede può e deve…”

Il centrocampista danese non è riuscito ad accendere la luce contro lo Spezia e la squadra ha perso imprevedibilità

Un'Inter spenta e forse un po' stanca fisicamente non va oltre l'1-1 sul campo dello Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport è mancato l'apporto in termini di fantasia e imprevedibilità da parte di Christian Eriksen, chiamato a fare di più: "All'Inter del primo tempo è mancata originalità di pensiero e un po' di responsabilità l'ha avuta Eriksen, timido nei momenti in cui si avvicinava al limite. Con quel piede può fare ciò che vuole, e deve farlo".