TS – Inter, un errore pensare alle prossime gare e provare a risparmiare energie

I nerazzurri, dopo un primo tempo dominato, hanno rallentato i ritmi e consentito al Milan di rifarsi sotto

Un derby per larghi tratti dominato dall'Inter, vinto alla fine dal Milan. Tuttosport spiega il motivo che ha portato alla rimonta rossonera: "Più che i cambi di Pioli è parso l'atteggiamento più attendista dell'Inter a consentire di scrivere un canovaccio diverso al match. Con Roma, Napoli e Liverpool nei prossimi 10 giorni, e avendo dimostrato per tutto il primo tempo di essere tre spanne superiore, può essere che Inzaghi abbia detto ai suoi di non sprecare energie. Ma è risaputo che nel calcio non ci sia nulla di scontato. E così, da un cilindro che in realtà sembrava vuoto, perché al niente dell'Inter il Milan aveva opposto il nulla, alla mezz'ora i rossoneri hanno trovato i due "conigli" di Giroud".