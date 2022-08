Inter, errore social: l’account indonesiano sceglie come immagine le nuove maglie del Milan

Scivolone social dell'Inter, che nel giorno della presentazione della nuova terza maglia del Milan commette una gaffe. L'errore arriva dall'account indonesiano del club nerazzurro che, come si può notare dalla foto sottostante, è incappato sulla buccia di banana più indigesta per i tifosi interisti. A un certo punto, infatti, come nuova immagine di copertina dell'account ufficiale estero dell'Inter è apparsa, come per magia, la foto di Bennacer, Tomori e alcuni modelli in posa con indosso, appunto, le nuove divise milaniste, colore di verde. A sinistra, come se non bastasse, lo slogan "That Milan Touch" (Questo tocco Milan, ndr). Insomma, uno scivolone in piena regola, poi prontamente rimosso. Ma la macchiolina resta...