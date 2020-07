L’Inter supera l’esame Napoli e i numeri di Conte dicono molto. Mai la squadra nerazzurra…

L’Inter batte il Napoli e torna seconda scavalcando nuovamente l’Atalanta. I nerazzurri dovranno battere la squadra di Gasperini per essere sicuri del secondo posto nell’ultima gara di campionato in programma sabato. “Questo campionato assurdo chiude col botto: Atalanta-Inter sarà un faccia a faccia per cuori forti“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Ma sui numeri di Conte possiamo già dire molto. Mai l’Inter aveva raccolto così tanti punti dopo il Triplete. Se vince a Bergamo tocca gli 82, stessa quota dell’anno di grazia. Rispetto al campionato scorso, conta 24 punti e 24 gol in più. Ne ha subiti 4 in meno. Un anno fa distava 24 punti dalla Juve, ora 4 (con una partita in più). Conte ha fatto lievitare tutto. Ha imboccato la strada vincente. Per percorrerla fino in fondo, l’Inter dovrà essere sempre ciò che è stata ieri: cinica, concreta. Ha subito a lungo il Napoli, senza concedere troppi pericoli. E dai pericoli creati ha ottenuto il massimo, con una percentuale realizzativa da big. Avesse mostrato più spesso un cinismo del genere, la Juve non avrebbe già festeggiato lo scudetto”.

(Gazzetta dello Sport)