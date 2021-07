GdS – Inter, quando può esordire Lukaku in partita con Inzaghi: c’è la data

Il nuovo allenatore nerazzurro non vede l'ora di poter impiegare Big Rom, rientrato dalle vacanze e già oggi in gruppo

Simone Inzaghi non vede l’ora di poter impiegare Romelu Lukaku in partita. Oggi per la prima volta il belga ha lavorato con il nuovo allenatore dell’Inter e con il gruppo, ma quando esordirà in un match? Come riportato da Gazzetta.it, “non è da escludere, complice la forma in cui si è presentato dopo un’estate super attiva, che Lukaku possa già giocare uno spezzone nell’amichevole contro il Crotone che si giocherà alla Pinetina mercoledì alle 18”, si legge.