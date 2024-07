I calciatori nerazzurri scenderanno in campo questa sera contro il Las Palmas con la divisa della stagione 2024/25

In casa Inter il giorno del debutto della nuova maglia è arrivato: i nerazzurri, in occasione dell'amichevole di questa sera contro il Las Palmas, scenderanno in campo con la divisa ufficiale della stagione 2024/25. Un appuntamento importante, ricordato anche sui canali social interisti: "Inter Fans siete pronti? Oggi è il giorno del primo match con la nuova maglia".