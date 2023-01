Inter, Esposito via dall’Anderlecht? C’è un club di Serie B interessato

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l'Anderlecht per tornare subito in Italia: un club di B si è mosso

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l'Anderlecht per tornare subito in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Ternana avrebbe messo nel mirino il classe 2002 di proprietà dell'Inter, reduce dall'esperienza in Belgio con l'Anderlecht:

"La Ternana valuta per l’attacco Sebastiano Esposito , 20 anni, talento di proprietà Inter, al momento in prestito nella A belga, all’Anderlecht, in stagione 21 gare 2 gol, c’è la possibilità di trasferire il prestito, nella passata stagione Esposito era già stato in Svizzera al Basilea, cerca una piazza che scommetta veramente su di lui"