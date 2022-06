Inter, non solo Empoli per Esposito: si fa avanti il Bologna. E su Schouten…

Dopo una stagione in prestito in Svizzera, a Basilea, Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Italia: l'attaccante classe 2002 ha numerose richieste, e l'Inter dovrà scegliere ora la destinazione migliore. Su di lui, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Bologna: "Nella lista ci sarebbe pure Sebastiano Esposito, stellina dell'Inter che l'ultima annata l'ha vissuta – in prestito - al Basilea: il club svizzero avrebbe in animo anche di rinnovare il prestito per un altro anno, ma il ragazzo (Under 21, fratello di Salvatore che ha appena esordito con l'Italia di Mancini) vorrebbe riaffacciarsi in Italia per essere definitivamente pronto a prendersi la Serie A.

Nei giorni scorsi attorno al suo nome si è affacciato l'Empoli: colpa, si fa per dire, dell'interessamento nerazzurro per Asllani il cui acquisto metterebbe sul piatto tutta una serie di contropartite tecniche da girare ai toscani fra cui, appunto, Esposito (che il 2 luglio compirà 20 anni) e anche Satriano. Per questo motivo ad Esposito è stato accostato immediatamente un percorso stile-Pinamonti, ora molto ben quotato: vivere un'annata da punta titolare del nuovo Empoli di Zanetti (che lo conobbe a Venezia) potrebbe aiutarlo a trovare la consacrazione definitiva. Ma ecco che nella lista dei vice-Arnautovic a Bologna è stato preso in considerazione anche lui: l'attaccante centrale, ma anche seconda punta, a Basilea ha giocato 23 gare (1462') realizzando 5 gol e ha vissuto anche la Conference League (4 gare, un gol). È un ragazzo che, lasciata la Spal e provato il Venezia, vorrebbe tornare in Italia ed esplodere in Serie A. Il Bologna ci sta pensando come ragazzo che Arnautovic (attorno al quale ci sono voci di addio che per ora sono solo... tali) prenderebbe sotto la propria ala per farlo crescere e maturare: la "combo" Arna-Sinisa, poi, potrebbe seriamente istruirlo in maniera profonda. Per ora è un'idea, svincolata dallo zoom che l'Inter avrebbe posizionato (in seconda battuta rispetto ad Asllani) su Schouten".