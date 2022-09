CIES – Valencia squadra più giovane d’Europa con meno di 24 anni. Inter 58°: il dato

Il Valencia è la squadra più giovane dei cinque maggiori campionati europei 'Big 5' con una media di 23,99 anni e il 25% dei minuti giocati da giocatori dell'Under 21. Subito dietro la squadra spagnola spiccano lo Stoccarda in Germania (24.22 anni), il Southampton in Inghilterra (24.40 anni), il Lecce in Italia (24.56 anni) e lo Stade de Reims in Francia (24.83 anni). E' quanto si evince dal Cies Football Observatory Weekly Post che ha classificato i club di 60 campionati in tutto il mondo (escluse le squadre B) in base all'età media delle formazioni schierate durante la stagione corrente o l'ultima completata. Per quanto riguarda la Serie A oltre ai salentini c'è l'Empoli in decima posizione con 25.31 anni e il Torino 19esimo con 25.65 anni di media. In 21esima posizione c'è lo Spezia con 25.74 anni e in 24esima il Milan con una età media di 25.91 anni, la prima delle big italiane. In fondo alla classifica generale c'è l'Inter 58esima con 29.13. In fondo alla speciale classifica per quanto riguarda le italiane anche la Sampdoria (28.93), la Lazio (28.85), la Salernitana (28.22) e la Roma (28.14).