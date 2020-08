Una frase della conferenza stampa di Conte per lanciare in prima pagina la sfida dell’Inter contro il Leverkusen. “Europa League, partita secca a Dusseldorf: semifinale in palio. Con Lukaku c’è Lautaro. Eriksen fuori”. Conte guarda oltre il Bayer: “Inter, arriviamo fino in fondo”. Questo il titolo del Corriere dello Sport in prima pagina oggi.