Inter, svolta nel futuro di Fabbian: “Decisione già presa da Inzaghi”

Giovanni Fabbian sta disputando una stagione strepitosa con la Reggina, in prestito dall'Inter: ci sono novità sul suo futuro

Giovanni Fabbian sta disputando una stagione strepitosa con la Reggina, al primo anno tra i professionisti dopo aver brillato nella Primavera dell'Inter. E l'Inter sembra già aver preso una decisione in merito al futuro prossimo del classe 2003:

"A chiudere il cerchio, il ritorno - già deciso - di Giovanni Fabbian alla base dopo l’anno in prestito alla Reggina durante il quale il ragazzo è stato frequente oggetto delle chiacchierate tra Pippo e Simone Inzaghi. In rosa prenderà il posto lasciato libero da Roberto Gagliardini, che non rinnoverà il contratto", conferma l'edizione odierna di Tuttosport.