Inter, Fabbian non si ferma più: altro gol con la Reggina, sono 4 in 10 gare

Ancora protagonista Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito per questa stagione alla Reggina. Il classe 2003 sta infatti stupendo in Serie B con la maglia della società calabrese, avendo già realizzato 4 reti in 10 partite di campionato: l'ultima oggi nella gara disputata contro il Perugia, persa però 3-2 dai ragazzi di Simone Inzaghi.