EDICOLA CDS – Inter e Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza. Conte promuove Perisic

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 31 ottobre 2020 parla di Inter: “Inter e Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza. Conte col Parma promuove Perisic, Pirlo provoca: ‘Mangerò il panettone'”, si legge sulla prima pagina. “Rispetto alla scorsa stagione hanno un notevole ritardo in campionato tanto da sembrare squadre ancora imperfette. ufficiale: Lukaku fuori”. In taglio alto, invece, spazio alla situazione in casa Lazio con addirittura 14 assenti per Coronavirus.