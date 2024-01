GdS – Inter, fino alla Juve il calendario non aiuta. “Rischio fantasmi del 2021-22”

Dopo la vittoria ottenuta nel finale di San Siro col Verona, l'Inter sarà ora di scena a Monza sabato sera. Un'altra avversaria ostica, poi partirà per Riad per le final four di Supercoppa .

"Il 4 febbraio a San Siro si gioca la gara scudetto, un’Inter-Juve così pepata non si vedeva da tempo. Polemiche assortite, frecciate più o meno dirette, strategie diverse fuori e dentro al campo. Insomma, battaglia totale come una volta. Prima della resa dei conti a San Siro, però, Simone dovrà sgomitare a distanza per un altro paio di partite, entrambe in trasferte, prima a Monza e poi a Firenze. L’U-Power Stadium regala cattivi ricordi dalla scorsa stagione, quando la squadra di Palladino spense sul nascere i sogni nerazzurri di rimonta sul Napoli, mentre al Franchi contro Italiano si corre sempre in salita. Nello stesso periodo, però, le partite della Juve sono una di più, visto che l’Inter volerà in Arabia per la Supercoppa (la 21esima giornata nerazzurra contro l’Atalanta si recupera il 29 febbraio)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.