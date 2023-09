L’Inter non può fare a meno di Thuram. Sanchez scalpita. Cuadrado e Sensi…

In vista della gara contro l'Empoli al Castellani, Simone Inzaghi è pronto a far rifiatare Nicolò Barella . Al posto del centrocampista sardo ci sarà Davide Frattesi . Al centro tornerà titolare Acerbi, alla sua sinistra probabilmente verrà rinnovata la fiducia a Bastoni. "Dalla notte di Champions l’Inter ha scoperto anche di non poter fare a meno di Thuram".

"Si è calato alla grande nella nuova realtà nerazzurra e in quattro partite di campionato è già entrato in altrettanti gol. Al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Lautaro, anche se Sanchez spera di avere almeno una chance per esordire da titolare dopo aver lavorato a lungo per tornare al meglio".