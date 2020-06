Faro Eriksen, l’Inter riparte da lui. Parola di Conte: “In questi mesi…”

Christian Eriksen c’è. Parola di Antonio Conte. Ai microfoni dei canali ufficiali dell’Inter, l’allenatore nerazzurro ha tolto ogni dubbio sul roseo futuro che attende a Milano il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham. Sarà Eriksen il faro di un’Inter pronta a ripartire verso un sogno chiamato scudetto.

“Abbiamo sfruttato questo periodo per lavorare dal punto di vista fisico e tattico. Abbiamo cercato di lavorare per cercare di migliorare di più, studiando anche diverse soluzioni anche in corso di gara. Eriksen: ora si è totalmente ambientato nella nostra realtà. Cerchiamo anche di trovare delle caratteristiche di gioco adatte ai giocatori in rosa. Sono contento di come abbiamo lavorato, abbiamo implementato le conoscenze già apprese durante i mesi precedenti di lavoro. Questo stop ci ha dato la possibilità di riflettere e migliorare sono contento perché abbiamo lavorato bene e abbiamo anche nuove soluzioni“.

(Fonte: Inter TV)