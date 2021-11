CdS – Inter, fattore difesa: Inzaghi fa meglio del predecessore Conte se…

Il dato relativo alla difesa dell'Inter e il confronto tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, con il possibile 'sorpasso'

Nella sfida sul campo dello Sheriff Tiraspol , per Simone Inzaghi c'è la possibilità di conquistare un piccolo traguardo e fare meglio del suo predecessore sulla panchina dell' Inter , Antonio Conte . Il tema è la difesa, che nelle ultime settimane è cresciuta molto, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Contro i moldavi a San Siro una punizione di Thill ha rischiato di complicare tutto, all'interno di un periodo pieno di clean-sheet per l'Inter di Inzaghi. Questa sera le partite consecutive senza prendere gol possono diventare tre, al netto del doppio 2-0 su Empoli e Udinese. I nerazzurri nelle ultime quattro partite hanno preso gol solo su palla inattiva: il rigore di Dybala contro la Juve e appunto la punizione dello Sheriff due settimane fa. Tre volte di fila a porta chiuse, in tutte le competizioni, è una sequenza mai ottenuta dall'ultimo Conte nella passata stagione. In questo Inzaghi può fare meglio del predecessore che ha appena riportato lo scudetto all'Inter".