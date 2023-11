Inter, fattore Lautaro: prima di lui solo Angelillo. In Serie A nel 2023…

Le statistiche dell'attaccante e capitano dei nerazzurri alla vigilia della sfida di campionato in casa dell'Atalanta

Lautaro Martínez ha realizzato già 11 gol in campionato, l’ultimo giocatore nerazzurro che aveva fatto meglio nelle prime 11 partite stagionali in Serie A è stato Antonio Valentin Angelillo, con 19 reti nel 1958/59.

Il capitano nerazzurro è inoltre il giocatore che ha segnato in Serie A il maggior numero di reti in percentuale nell'anno solare 2023 con l'Inter: 25 reti per lui sui 62 gol totali.