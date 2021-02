Diritti tv, la Serie A si spacca: Inter favorevole alla proposta di DAZN

Si è chiusa con un nulla di fatto l'Assemblea di Lega di ieri: nessun accordo per la cessione dei diritti tv

Ancora nessun accordo tra le società di Serie A per quanto riguarda la cessione dei diritti tv del triennio 2021/2024: l'Assemblea di Lega di ieri si è chiusa con un nulla di fatto , dopo un'intensa giornata in cui non sono mancati momenti di forte tensione.

L'Inter, come riporta Repubblica, fa parte dei club favorevoli alla proposta di DAZN: "La Lega di Serie A è divisa: a dar retta ai voti per alzata di mano, chiesti dal presidente Paolo Dal Pino, 10 società volevano che si votasse subito per assegnare i diritti tv del triennio 2021/24 a Dazn: Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Cagliari, Udinese. Le altre no. Inevitabile così rimandare la discussione. Dal Pino, formalmente, ha scelto la linea della prudenza. Certo se si fosse andati a votare probabilmente Dazn l’avrebbe spuntata".