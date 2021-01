Pellegatti: “Favorite scudetto Juve o Inter? Che deve fare ancora il Milan? Eder e Papu…”

Carlo Pellegatti, ospite di Skysport24, ha sentito le parole di Fonseca sulle candidate per lo scudetto e si è posto una domanda: «Sento che le favorite sono Juve e Inter, ma cosa deve fare ancora il Milan per essere considerato candidato per lo scudetto?». Poi ha detto la sua sul possibile rientro all’Inter di Eder, indiscrezione arrivata nelle scorse ore proprio da Sky. «Per quello che riguarda lui, a 35 anni, dovesse venire al Milan non mi scalderei più di tanto. Serve all’Inter più un giocatore ‘fisicato’ alla Lukaku. Eder è più vicino a Sanchez o Lautaro che non al belga. Però rimane sempre che se non hai Lukaku e metti Lautaro va bene, ma se poi metti a lui vicino Sanchez o Eder non cambia, mi sembra uguale totalmente. Oltretutto un giocatore chilometrato anche lui». «Papu Gomez – ha sottolineato infine – non mi sembra un giocatore che rientra tra le tipologie preferite da Conte. E se non fa giocare Eriksen…».

(Fonte: SS24)