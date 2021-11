Inter Femminile, Guarino: “Soddisfatta dell’approccio. Serviva continuità di risultati”

Le parole del tecnico dell'Inter Femminile dopo la gara di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona vinta 5-0

Rita Guarino, allenatore dell'Inter Femminile, è sicuramente soddisfatta. Il 5-0 rifilato dalle nerazzurre all'Hellas Verona è un ottimo segnale in vista dei prossimi impegni. Lo ha ribadito lei stessa ai canali ufficiali del club al termine dell'incontro. Queste le considerazioni: "Serviva continuità di risultati, era importante partire anche bene contro questa squadra che solitamente non lascia molto campo agli avversari nel primo tempo. Abbiamo subito accelerato in diverse occasioni e sono molto soddisfatta di questo approccio. Una squadra abbastanza tecnica come la nostra deve imparare anche ad essere flessibile e adattarsi a situazioni ambientali come oggi, facendo una partita diversa rispetto a quella che siamo abituate a fare. Loro sono arrivate qui a caccia di punti, le ragazze sono state molto attente e concentrate. Sarà una settimana corta per noi, dobbiamo cercare di recuperare le energie per preparare al meglio la gara di Coppa Italia"