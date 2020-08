Inter Femminile, sconfitta per 4-1 contro il Sassuolo: Moller firma la rete nerazzurra

L’Inter femminile cede al Sassuolo per 4-1. Per le ragazze di Attilio Sorbi, il primo gol in nerazzurro di Caroline Møller.

La prima azione da gol è per le nerazzurre al 7′ con un ottimo scambio in area Tarenzi- Møller, ma Philtjens salva sulla riga. Dopo un paio di minuti è il Sassuolo a trovare la rete con Tomaselli di testa. L’Inter ci riprova al quarto d’ora con Møller che calcia dall’area piccola, ma il pallone termina tra le braccia di Lemey. Ancora nerazzurre in avanti al 30′: Bartonova si smarca bene sulla sinistra e crossa in area per Tarenzi che di testa sfiora la traversa. L’Inter cerca lo specchio della porta con Simonetti, ma sono ancora le neroverdi a segnare al 37′ con Pirone.

Al rientro dagli spogliatoi va subito a segno il Sassuolo con Pirone, che firma la doppietta personale. Al quarto d’ora l’Inter accorcia le distanze con un gran gol dalla destra di Caroline Møller. Le ragazze di Attilio Sorbi cercano il gol dalla distanza con Simonetti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Lemey evita la rete. Occasione d’oro per Møller al 40′, che non riesce a buttare in rete la sponda di testa di Lisa Alborghetti. Allo scadere Dubcova trova la rete e il match termina con la vittoria delle neroverdi per 4-1.

(Fonte: Inter.it)