Inter Femminile, Sønstevold: “Vittoria importante per classifica e morale”

Le parole del laterale della squadra di Rita Guarino dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-0 grazie alla doppietta di Pandini

Anja Sønstevold, fresca di rinnovo di contratto, ha commentato la vittoria di oggi dell'Inter Femminile contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "E' molto importante aver vinto, ne avevamo bisogno per la classifica e per il nostro morale. Siamo felici. Questa stagione sta proseguendo meglio delle nostre aspettative, proveremo a migliorarci ancora, partendo dai tre punti di oggi. L'obiettivo dopo la sosta sarà quello di combattere per nove punti nelle prossime tre partite contro Hellas Verona, Milan e Sassuolo".