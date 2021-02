Inter Women, Sorbi: “Vedo l’attaccamento delle ragazze. Serve classifica migliore”

Le parole dell’allenatore dell’Inter femminile dopo la vittoria delle sue ragazze nel test di campionato contro l’Hellas Verona

L’Inter femminile ha battuto per 1-0 l’Hellas Verona. Al termine della gara Attilio Sorbi, allenatore delle nerazzurre, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte da Fcinter1908.it: “Oggi era una partita difficilissima, noi l’avevamo preparata tutta la settimana, ma ho avuto a disposizione le ragazze completo soltanto per la rifinitura. Quando ci sono le nazionali è così. Sapevamo delle difficoltà contro il Verona, che nel primo tempo è riuscito a non farci giocare. Le ragazze erano nervose, hanno sbagliato tanto, ma nella ripresa oltre al gol abbiamo fatto una partita importante. Il loro portiere ha fatto interventi determinanti”.