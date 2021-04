EDICOLA CDS / Inter fermata dallo Spezia. Superlega, Marotta: “Misure urgenti o falliamo tutti”

La prima pagina del Corriere dello Sport del 22 aprile 2021

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata ai risultati della 32esima giornata di Serie A. "Vince l'altra Juve: s'infiamma la cosa Champions. Inter fermata dallo Spezia". In taglio alto le dichiarazioni di Marotta sulla Superlega: "Il progetto dei proprietari nato in buona fede, spese non più sostenibili".