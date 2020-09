Antonio Candreva sembra ormai destinato a lasciare l’Inter. E in pole c’è la Sampdoria di Ranieri e di Ferrero. Il presidente della società blucerchiata ha parlato ai microfoni di Skysport e a proposito del mercato ha detto: «Considero Keita un giocatore nostro mentre per quanto riguarda Candreva ci sto lavorando». Il centrocampista sta riflettendo sulle proposte ricevute come ha spiegato ieri il ds della Samp, Osti.

(Fonte: SS24)