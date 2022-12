Inter, festa in stile Broadway. 500 invitati, catering d’eccezione: tutto il mondo nerazzurro

"Cinquecento invitati per il Natale dell’Inter. Uno spettacolo in stile Broadway a metà sera, poi l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo le varie presentazioni di Francesco Facchinetti. Il tutto allo Spirit de Milan, con un catering d’eccezione: il ristorante Da Vittorio, il preferito di Steven Zhang. E a gustare i piatti principali (paccheri, risotti, polenta fino ad arrivare ai dolci) c’era tutto il mondo Inter. E dunque tutti i giocatori della prima squadra, compresi gli olandesi De Vrij e Dumfries appena rientrati, eccezion fatta - ovviamente - per Lautaro e Brozovic, ancora in vacanza posto Mondiale. Ma non solo: c’era anche la Primavera, l’Inter femminile e tutti i dipendenti del mondo nerazzurro", racconta La Gazzetta dello Sport.