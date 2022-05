Inter, che festa dopo la Coppa. Sigari e musica di Lautaro dj: alle 4.30 la sorpresa di Inzaghi

La squadra di Inzaghi ha conquistato il secondo trofeo stagionale e si è lasciata andare ai festeggiamenti dopo la gara

"Era fumante il piatto della serata, un trofeo atteso da 11 anni, e fumante è stata pure la compagnia: le tracce della gioia interista all’Olimpico hanno lasciato una nuvoletta di fumo sui social. In una foto postata da Marcelo Brozovic da 180mila like si vede proprio il croato fumare una sigaretta con birretta in compagnia del terzo portiere Alex Cordaz. Sul profilo di Arturo Vidal è pure spuntata la sua foto con Correa, Dimarco, Sanchez e l’immancabile Brozo: per loro, oltre alla birra, ecco i sigari", racconta La Gazzetta dello Sport.

"In tutto il lungo party interista, la musica l’ha messa un dj argentino: Lautaro, con la sua maxi-cassa personale, sia negli spogliatoi che in pullman e poi pure in aereo, ha fatto ballare con reggaeton e cumbia. Calha ha azzardato qualche passo già sul prato, mentre Dimarco girava con un strano asciugamano in testa. E nella foto di gruppo con la foto occhio ancora a quel burlone di Brozo: ha strapazzato l’a.d. Marotta mettendogli una mano sulla testa e anche questo momento è diventato virale. E a proposito di alti dirigenti, è stato il presidente a far da mattatore: A fine partita Steven Zhang aveva lanciato verso la curva la maglia celebrativa delle 8 Coppe Italia, poi sull’aereo di ritorno viaggiava in prima fila col trofeo come compagno di posto. Poi a metà viaggio l’ha impugnato e l’ha trascinato verso il fondo, dove si è messo a ballare coi giocatori. All’arrivo alle 4.30 ad Appiano il regalo a sorpresa di Inzaghi: un meritatissimo giorno di riposo", si legge sul quotidiano.