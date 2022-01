Inter, festa inattesa: gennaio da mese di fuoco a momento dell’allungo decisivo?

L'inattesa sconfitta casalinga del Milan contro lo Spezia ha permesso ai nerazzurri di allungare in classifica

Lazio, Juventus in Supercoppa, Atalanta: l'inizio di 2022 dell'Inter prevedeva ostacoli importanti, gennaio si preannunciava un mese di fuoco. Risultato? Due vittorie, un pareggio e un trofeo messo in bacheca. A tutto ciò si aggiunge che, in un turno sulla carta sfavorevole come l'ultimo, i nerazzurri sono anche riusciti a guadagnare un punto sul Milan, inaspettatamente sconfitto in casa dallo Spezia. Ed ecco che, come scrive il Corriere dello Sport, gennaio si può trasformare nel momento dell'allungo decisivo: "In un turno che sulla carta doveva sorridere alle rivali - e il Napoli da questo punto di vista ha fatto il suo dovere - , l'Inter ha finito per guadagnare un punto sui rossoneri: insomma +2, che con l'eventuale successo sul Bologna, diventerebbe +5. Ma non finisce qui perchè la prossima giornata ci sarà Milan-Juve, mentre i nerazzurri giocheranno sempre a San Siro, in anticipo, con il Venezia. Il rischio, dunque, è che le distanze si possano dilatare ulteriormente. E, a quel punto, al Diavolo non resterà che il derby del 6 febbraio, subito dopo la sosta, per riaprire i giochi. O per uscire di scena definitivamente".