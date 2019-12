Inter, natale nerazzurro con oltre 500 invitati. Tra wags e illusionisti, non passa inosservato…

Si è svolta ieri la festa di Natale dell’Inter. Tutti presenti, con il tecnico Conte e il presidente Steven Zhang che hanno fatto un primo bilancio della stagione e hanno posto gli obiettivi. È stata anche l’occasione per giudicare il look dei vari giocatori, ma anche per una serata di divertimento.

“Da una parte il pelliccione di Biraghi, dall’altra la giacca pitonata e argentata di Candreva: sono i due estremi con cui si affronta il clima ostile (pioggia e inverno) nella serata della festa di Natale dell’Inter. Alla categoria dei “ben coperti” si inserisce Lukaku con stiloso abito con lupetto, in quello “lustrini e noncuranza” Lautaro e signora (Agustina), che delle intemperie si fanno beffe, in nome dell’eleganza. Squadre (c’è anche quella femminile), staff, dipendenti e sponsor (500 invitati) si ritrovano per i festeggiamenti al “The Mall” di Milano, nel quartiere Porta Nuova, dove dalla scorsa estate c’è anche la sede nerazzurra.

Zona di grattacieli e architetture avveniristiche, che costringono invitati e soprattutto invitate dai tacchi altissimi a una discesa lungo una passerella rigorosamente blu. All’interno il tema della festa è “Inter a kind of magic”. Quindi aperitivo e serata sono accompagnati da spettacoli di illusionisti, mangiafuoco e compagnia. Il menù va da “un sushi all’italiana” al risotto, dall’aletta di vitello al buffet di dolci. Non troppe portate, per non urtare la sensibilità del nutrizionista dei giocatori di Conte”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Esposito ed Agoumé, il futuro nerazzurro, sono i primi ad arrivare, Barella chiude gli ingressi della prima squadra, preceduto anche dallo staff di Conte e poi dallo stesso allenatore. Particolare attenzione dei pochi tifosi presenti alla camminata di Borja, Gagliardini, Barella, Sensi e Sanchez: come stanno gli infortunati? Si può capire così? Gli ultimi a raggiungere la festa sono il vicepresidente Zanetti e l’ex presidente Massimo Moratti. Le ragazze dell’Inter femminile arrivano in gruppone quasi compatto, gli ex illustri, da Ventola a Berti, da Baresi a Suazo e Ferri alla spicciolata e da consumati padroni di casa. Steven Zhang alla seconda annata da numero 1 apre la serata di fronte a un paio di predecessori (c’è anche Pellegrini) e alla dirigenza al completo.

Una squadra “special”, quella dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali di Sporting 4e è fra gli invitati speciali. C’è Max Pezzali, Merk & Kremont sono i deejay, Raul Cremona intrattiene, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è l’ospite a sorpresa, una sorta di omaggio al nuovo tecnico, di cui è conterraneo. La serata prosegue fra brindisi più o meno moderati, piogge di foto fra gli alberi di Natale, selfie “epici” e spettacoli circensi sul palco”, aggiunge il quotidiano.