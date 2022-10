L’Inter non deve più fermarsi. Fiducia Inzaghi, ma al Franchi non si può sbagliare

"Con il ritmo che tengono Napoli e Milan, l’Inter se non vuole farsi staccare, da ora alla pausa per il Mondiale, deve vincerle tutte o quasi. A partire da questa sera al Franchi, contro la convalescente Fiorentina di Italiano. Lo sa bene Simone Inzaghi, che alla vigilia ha detto: «Davanti corrono tanto, e Firenze è una trasferta dura per tutti, ma siamo fiduciosi». Una fiducia che viene dal recente filotto di risultati positivi, dalla vittoria di San Siro col Barcellona a quella con la Salernitana", si legge su Repubblica.

"Risultati raggiunti dopo un avvio di campionato infelice, con quattro sconfitte di cui tre in trasferta. «Lontano dal nostro pubblico dobbiamo fare meglio», ha detto l’allenatore, che oggi non potrà schierare il lungodegente Lukaku, fuori dallo scorso 26 agosto per un infortunio alla coscia sinistra e infuriato per un presunto scoop del britannico Sun, che ha pubblicato una foto di un suo quasi-sosia intento a fumare. Out anche Brozovic", spiega il quotidiano.