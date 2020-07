Il Giornale – Inter, tra sogni e realtà. Finale decisivo per quattro giocatori in discussione

Il nome di Messi è risuonato forte nelle ultime ore. E proprio di lui parla un articolo de ‘Il Giornale’ di oggi. Si tratta di una pura suggestione e sarebbe la risposta al colpo che ha portato Ronaldo alla Juve.

“Difficile però – al netto delle frizioni con il presidente Bartomeu – strappare Messi dalla culla catalana. Servono allora altri colpi per permettere a Conte di completare il buon lavoro fatto finora. Possibile solo con calciatori abituati a vincere“, scrive il quotidiano.

Un giocatore ideale per il centrocampo di Conte potrebbe essere Kantè. Ma l’affare è complicato perché il Chelsea non ha intenzione di disfarsene. Prima di pensare al mercato però c’è il campo a cui pensare. Tre gare sono rimaste, da giocare contro Genoa, Napoli e Atalanta. Ma il quotidiano scrive che proprio queste ultime partite saranno decisive per la valutazione di giocatori in discussione. Tra i giocatori citati Skriniar, Brozovic, Gagliardini, Godin.

(Fonte: Il Giornale)