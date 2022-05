GdS – Perisic riaccende la luce, Barella non si arrende. Dimarco guida la riscossa

Serata trionfale per l'Inter che batte per la terza volta in stagione la Juve e conquista la Coppa. Questi i migliori della formazione di Inzaghi

Serata trionfale per l'Inter che batte per la terza volta in stagione la Juve e conquista la Coppa Italia. Questi i migliori della formazione di Inzaghi secondo La Gazzetta dello Sport:

Perisic 9 - Sarebbe scontato giudicarlo al top solo per i 2 gol. E invece era lassù anche prima, quando con l’Inter sotto è l’unico a restare lucido, a creare pericoli, a riaccendere la luce di una squadra spenta. Quanto chiederà per il rinnovo? Intanto il croato ha detto che si aspettava un altro trattamento.

Barella 7 - Mamma che gol, mamma che destro col mirino. Sbuffa e lotta, non si arrende con l'Inter sotto, anche quando la serata sembra bianconera. Ed è l'unico a offrire sempre una linea di passaggio in uscita.

Dimarco 7 - Cambia la storia di questa Coppa. Il suo ingresso mette in crisi le letture della Juve. Guida la riscossa

Inzaghi 7- Aveva messo le mani avanti, alla vigilia. Ma diciamo la verità: la Coppa cambia in meglio tutta la stagione. Non ora, ma quando tra 20 anni si volterà indietro e conterà i trofei: siamo a due in quattro mesi, non male come debuttante all’Inter.